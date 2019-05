Si terranno oggi, mercoledì 29 maggio, i funerali dell'avvocato Roberta Tatangelo, la donna di 50 anni morta due giorni fa in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale Cassino-Sora all'altezza di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone. I funerali di Roberta, avvocatessa della zona molto stimata, saranno celebrati nel pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Broccostella, piccolo comune del Frusinate vicino Sora dove la donna, che avrebbe compiuto 51 anni a luglio, viveva assieme alla sua famiglia: il marito, rimasto gravemente ferito nell'incidente in cui Roberta ha perso la vita, e i due figli adolescenti della coppia. Dopo le esequie la salma di Roberta sarà accompagnata al cimitero di Sora per la tumulazione.

L'incidente due giorni fa

L'incidente in cui Roberta ha perso la vita è avvenuta la mattina di lunedì 27 maggio. L'avvocatessa aveva appena partecipato a un'udienza nel tribunale di Cassino, dove si recava ogni giorno: dopo essersi intrattenuta con alcuni clienti e colleghi è salita sull'auto guidata dal marito per tornare a casa. Lungo la statale Cassino-Atina-Sora, per cause da accertare, la Hyundai sulla quale viaggiavano marito e moglie si è scontrata frontalmente contro una Bmw. Nell'impatto, molto violento, altre tre persone incluso il marito di Roberta sono rimaste ferite, anche se nessuno di loro è in pericolo di vita. L'avvocatessa ha riportato le conseguenze più gravi: trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dove, nel pomeriggio, è deceduta a causa dei gravi traumi riportati. A darle l'ultimo saluto, nel pomeriggio, si attendono molte persone oltre ai famigliari: la donna era infatti molto nota nella zona, anche per via del ristorante che gestiva assieme al marito.