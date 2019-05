Un tragico incidente ieri mattina a Cassino ha portato alla morte dell'avvocatessa Roberta Tatangelo, che proprio ieri ha varcato per l'ultima volta la soglia del tribunale del comune laziale, dove si recava ogni giorno per lavorare. La donna aveva tenuto un'udienza e si era intrattenuta con alcuni clienti, per poi essere accompagnata in macchina dal proprio marito. A stroncare la vita della professionista è stato un gravissimo incidente all'altezza del territorio di Sant'Elia, ai confini del Comune di Belmonte Castello. La donna, che avrebbe compiuto 51 anni a luglio, stava percorrendo la superstrada Cassino-Atina-Sora a bordo di una Hyundai, quando il veicolo si è andato a schiantare frontalmente contro una Bmw 250. Le macchine sono state trovate l'una a qualche metro di distanza dall'altra, con i paraurti di entrambi i mezzi accartocciati a seguito dello scontro. Per rimuovere i detriti è stato necessario chiudere il tratto di strada, con il traffico andato in tilt per qualche ora. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassino, giunti sul posto in pochi secondi insieme al personale sanitario. I medici hanno prestato soccorso alla donna, trasportandola con urgenza all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino nel reparto di Rianimazione dove, poco dopo le 17, il suo cuore ha smesso di battere.

Altre tre persone ferite, grave il marito

Anche il compagno ha riportato gravissime ferite a seguito dell'incidente, con i medici che lo hanno medicato sul posto prima di portarlo nello stesso ospedale dove era ricoverata la moglie. L'avvocatessa lascia due figli adolescenti oltre a decine di colleghi che oggi si sono riuniti in tribunale per ricordare la loro collega dopo la scomparsa. Lei e suo marito gestivano un ristorante in un piccolo paese della Valle del Comino, dove la donna era molto amata e stimata. Sull'altra vettura coinvolta viaggiavano un uomo e una donna rimasti feriti ma non in modo grave: entrambe non sarebbero in pericolo di vita.