in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente lungo la superstrada Cassino-Sora nel quale sono rimaste ferite gravemente quattro persone. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio, nel territorio di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese due auto, una Hunday Tucson e una Bmw si sono scontrate. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno cercando di far luce i carabinieri di Cassino. Di sicuro però, l'impatto tra i due veicoli è stato molto violento. A dare l'allarme gli automobilisti in transito sul tratto di strada che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati delle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro, che sono parse fin da subito molto gravi.

Incidente sulla superstrada Cassino-Sora: quattro feriti

I passanti si sono fermati e hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso le vittime. Presenti anche i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli incidentati. Poi, le quattro vittime sono state trasportate con urgenza in ospedale. Arrivati in pronto soccorso, sono stati affidati ai medici che li hanno sottoposti alle cure necessarie al caso. Al momento le loro condizioni di salute sono gravi.

Traffico e code sulla superstrada Cassino-Sora

I militari hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per verificare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli. Traffico in tilt e lunghe code durante le operazioni di soccorso, fino alla rimozione dei veicoli incidentati. Il tratto è rimasto chiuso e il transito deviato.