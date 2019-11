in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Brutto incidente questa mattina a Monterosi, in provincia di Viterbo. Per cause ancora da accertare un ragazzo ha perso il controllo della macchina e si è andato a incastrare sotto il guardrail della Cassia Bis al chilometro 26,800. Subito sono intervenuti i soccorsi del 118 per estrarre il giovane dalle lamiere: non sono ancora note le sue condizioni, ma dalle prime informazioni sembra che fosse cosciente fino all'arrivo dei sanitari. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Monterosi per i rilievi del caso, mentre la strada è stata chiusa per la messa in sicurezza del tratto. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, mentre il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Non sembra siano rimaste coinvolte altre vetture nell'incidente.

Incidente mortale sul GRA, vittima una ragazza di vent'anni

Gli incidenti sulle strade del Lazio sono ormai all'ordine del giorno. Ieri pomeriggio un tragico scontro ha causato la morte di una ragazza molto giovane, Rebecca Spera. La ventenne si trovava in macchina con un amico sul Grande Raccordo Anulare quando la vettura sulla quale viaggiava è stata tamponata da una macchina guidata da una donna di 41 anni. Lo scontro è stato così forte che Rebecca è stata scaraventata fuori dall'auto dal lunotto posteriore. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno intubato la ragazza per portarla in ospedale con l'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare: la giovane è morta poco dopo il terribile schianto. Anche l'amico si trova in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, così come la donna che viaggiava sull'altra vettura. Il tratto del Raccordo Anulare tra l'aeroporto di Fiumicino e la Roma-Civitavecchia è stato chiuso per diverse ore per permettere ai soccorsi di operare e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la strada.