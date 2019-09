in foto: Immagine di repertorio

Questa mattina, per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate sulla via Casilina. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, portate in ospedale dalle ambulanze del 118 accorse sul luogo per soccorrere le persone coinvolte. A causa del sinistro la Casilina è stata chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 66.5 ad Anagni, e il traffico è attualmente deviato con indicazioni sul posto del personale Anas. Non si sa ancora quando la circolazione potrà tornare alla normalità: per adesso sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada, una volta terminate il traffico comincerà a scorrere normalmente. Più precisamente è stato chiuso il tratto tra Pantanello e Nocicchia in entrambe le direzioni e il traffico è deviato all'interno della stazione di servizio. Lunghe code si sono formate intanto su via Casilina nei pressi dell'incidente stradale.

Incidente su via Casilina, strada chiusa tra Pantanello e Nocicchia

Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente, né le cause che hanno portato all'impatto. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita, anche se hanno riportato delle ferite a causa dello scontro. Un'altra giornata nera per il traffico cittadino a Roma, che, unito ai ritardi sulla linea ferroviaria Roma Napoli a causa di un guasto a un treno all'altezza di Cassino, sicuramente non aiuta i pendolari che ogni mattina devono andare al lavoro. In direzione Roma i treni sono rallentati, con ritardi fino a 60 minuti.