in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

È morto il motociclista di 42 anni che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il dramma, l'ennesimo che vede coinvolti viaggiatori alla guida di veicoli a due ruote, è successo alle ore 17 di di ieri, lunedì 22 ottobre sulla carreggiata interna dell'A90, altezza Allacciamento Diramazione Roma Nord, al chilometro 23. A scontrarsi la sua moto e un furgone: secondo quanto ricostruito dai rilievi svolti dalle forze dell'ordine, la moto avrebbe urtato il mezzo fermo nella corsia d'emergenza. Dopo l'impatto, il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti per aiutarlo alcuni automobilisti che si sono fermati, in prossimità dei veicoli incidentati. Sono stati momenti di paura lungo una strada dove le auto transitano a velocità elevata, bisognava subito intervenire. Poco dopo l'accaduto, a seguito della chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un elicottero che l'ha soccorsa sul posto e ha tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate da non lasciargli scampo. La vittima è deceduta poco dopo l'intervento dei paramedici. Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state chiuse le corsie di marcia lenta e d'emergenza del Raccordo, con traffico e code.