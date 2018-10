in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Traffico e code sul Grande Raccordo Anulare per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un mezzo pesante. Nell'impatto il motociclista alla guida del veicolo a due ruote è rimasto gravemente ferito. È successo intorno alle ore 17 di lunedì 22 ottobre. Il sinistro è avvenuto, per cause ancora da accertare, al chilometro 23, all'altezza Settebagni. Per consentire l'intervento dei soccorritori si è resa necessaria la chiusura temporanea delle corsie di marcia lenta e d'emergenza. La vittima è stata soccorsa dagli automobilisti in transito che si sono fermati a prestare aiuto in attesa dell'arrivo dei paramedici. Le condizioni dell'uomo alla guida della moto sono apparse subito gravissime. Il ferito dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 è stato trasportato con urgenza in eliambulanza all'ospedale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in aumento fra lo svincolo 10 e l'uscita Bufalotta-Porta di Roma. Sul posto per ricostruire la dinamica sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso.