in foto: Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove un operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una balla di fieno che stava trasportando con un trattore. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 4 marzo, in un'azienda agricola nei pressi della Casilina. A seguito della segnalazione sul posto dove è avvenuto l'incidente sono intervenuti i carabinieri insieme al personale dell'Asl Spresal di Frosinone. I militari, a seguito di alcuni accertamenti, hanno denunciato la titolare dell'attività per i fatti accaduti. Si tratta di una 45enne del luogo che è ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali e colpose e di violazione degli obblighi del datore di lavoro. Secondo le informazioni apprese, la vittima, un 25enne di nazionalità nigeriana, presente sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno lavorava nell'azienda senza un regolare contratto di lavoro. Stessa situazione per un altro collega. L'incidente sarebbe avvenuto mentre era guida di un trattore e stava trasportando una balla di fieno, quando, per cause ancora in via d'accertamento, glie è caduta addosso e lo ha schiacciato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso con l'eliambulanza e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Umberto I di Roma.

