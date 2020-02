in foto: Immagine di repertorio

Traffico e code tra Bufalotta e Nomentana per un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a rimanere coinvolti diversi veicoli che si sono scontrati per cause non note e ancora in corso d'accertamento, mentre tre sono i feriti, soccorsi e trasportato in ambulanza all'ospedale, dei quali al momento non si conoscono le condizioni di salute. Come fa sapere Anas, la strada è stata temporaneamente chiusa in carreggiata interna all'altezza del chilometro 25, per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi scientifici della polizia stradale. Per ora la circolazione risulta fortemente rallentata, si registrano incolonnamenti.

Incidente su via Tiburtina: scontro mortale tra auto e tir

Stamattina intorno alle ore 5 è intervenuto un incidente mortale in via Tiburtina. Un autoarticolato con alla guida un cinquantunenne italiano e una Volkswagen Sharan si sono scontrati, nell'impatto ha perso la vita un cinquantasettenne marocchino, al volante dell'auto, morto davanti al figlio ventottenne che viaggiava con lui. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza con codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, nella periferia Est della Capitale, dove lotta tra la vita e la morte per le gravi ferite riportate a seguito del violento impatto con il mezzo pesante. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale Gruppo Casilino e Tiburtino, che svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.