in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale questa notte a Roma, su via Tiburtina. Per cause ancora da accertare una macchina e un tir si sono scontrati all'altezza del civico 1494 in direzione Tivoli: il sinistro è stato molto violento, nell'impatto ha perso la vita il conducente dell'auto. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. La vittima è un uomo di 57 anni nato in Marocco, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Il 57enne non era solo in macchina: accanto a lui c'era il figlio di 28 anni, rimasto gravemente ferito. Portato in ospedale in codice rosso, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Non si conoscono le condizioni del conducente del tir né le cause dell'incidente, al vaglio della polizia locale. Gli agenti, giunti sul posto in breve tempo, hanno condotto le indagini per verificare le esatte cause dell'incidente.

Incidente mortale su via Tiburtina, morto un uomo di 57 anni

Nonostante la tempestività dei soccorsi del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sembra che l'uomo, infatti, sia morto praticamente sul colpo. Il violento impatto col tir non gli ha lasciato scampo, lo schianto gli ha provocato lesioni tali da ucciderlo immediatamente. I soccorsi hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma era già troppo tardi. In codice rosso invece il passeggero della macchina, affidato in condizioni gravi alle cure dell'ospedale. L'autista del tir, invece, sarà sottoposto come da prassi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga: esami obbligatorio, che si fanno sempre in caso d'incidente per verificare lo stato dei conducenti al momenti dell'incidente.