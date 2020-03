in foto: Immagine di repertorio

Difficoltà alla circolazione nella mattinata di oggi – mercoledì 4 marzo – sul Grande Raccordo Anulare di Roma proprio nell'ora di punta. All'altezza del chilometro 51,800 si è verificato un incidente in carreggiata esterna che ha visto coinvolti tre veicoli. Inevitabili le ripercussioni con code e traffico intenso tra lo svincolo per via della Pisana e l'uscita per via Cristoforo Colombo. Sul posto è giunta la Polizia Stradale che ha parzialmente ridotto la carreggiata per rendere possibili le operazioni di soccorso e rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Solo successivamente è stato possibile rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare le condizioni di sicurezza sul manto stradale. Sul posto anche il personale sanitario del 118 ma fortunatamente da quanto si apprende non ci sono feriti gravi nel sinistro. A renderlo noto è Astral Infomobilità, che segnala anche un incidente in carreggiata interna altezza dell'uscita per via di Boccea, nel quadrante sud della città.

Ferrovia Roma-Nettuno: treni soppressi e ritardi per un guasto

Disagi sono segnalati anche per quanto riguardo il trasporto ferroviario regionale, con i pendolari diretti nella capitale dall'hinterland sud della città che hanno vissuto una nuova mattinata di passione. La causa è stato un guasto alla stazione di Campoleone, si sono registrati forti rallentamenti su tutta la linea Roma-Nettuno. Alcuni treni sono stati soppressi, mentre altri registrano ritardi fino a trenta minuti.