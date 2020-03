in foto: treno regionale – foto di repertorio

Ancora problemi sulla linea Roma-Nettuno, stavolta nella stazione ferroviaria di Campoleone. Il treno partito alle 6.30 da Nettuno è fermo ad Aprilia per un guasto da ripristinare e questo ha comportato ritardi su tutta la linea. A quanto si apprende il treno dovrebbe ripartire con 25 minuti di ritardo, mentre il treno in partenza alle 7.22 ad Aprilia è stato soppresso. Il traffico sulla Roma-Nettuno è fortemente rallentato, con conseguenti disagi per i pendolari che la mattina devono prendere i treni per recarsi a scuola e al lavoro. Al momento non è noto se siano state messe a disposizione dei viaggiatori navette sostitutive, e quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Ancora guasti sulla Roma-Nettuno, qualche giorno fa l'incendio

Solo qualche giorno fa l'incendio di alcuni cavi elettrici ha fatto scoppiare un rogo alla stazione di Nettuno, rallentando ancora una volta la circolazione dei treni sulla Roma-Nettuno e causando disagi ai pendolari. A causa delle fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco: per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione tra Nettuno e Campo di Carne è stata temporaneamente interrotta. Il traffico ferroviario è stato parzialmente ripristinato qualche ora dopo intorno alle 9 del mattino, anche se i treni hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Il personale ferroviario ha messo a disposizione dei passeggeri delle navette sostitutive, ma sono stati molti comunque i passeggeri che hanno avuto difficoltà a spostarsi a causa dell'incendio.