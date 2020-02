Un incendio è scoppiato questa mattina alla stazione di Nettuno: per cause ancora sconosciute, sono andati a fuoco alcuni cavi elettrici. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco insieme al personale di Ferrovie dello Stato: per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione tra Nettuno e Campo di Carne della linea Roma-Nettuno della FL1 è stata temporaneamente interrotta. Il traffico ferroviario è stato parzialmente ripristinato intorno alle 9, anche se i treni stanno registrando ritardi fino a trenta minuti. Il personale ferroviario ha messo a disposizione dei viaggiatori delle navette sostitutive, che possono essere prese al posto dei treni. Nonostante i pompieri e i tecnici siano al lavoro per limitare i disagi ai passeggeri, questi sono stati inevitabili. Sono molti i pendolari in difficoltà che hanno difficoltà a spostarsi a causa dell'incendio scoppiato nella stazione di Nettuno.

Incendio alla stazione di Nettuno, traffico ferroviario in tilt

Non sono ancora note le cause dell'incendio scoppiato questa mattina alla stazione di Nettuno. Secondo le prime informazioni, alcuni cavi elettrici avrebbero preso fuoco, facendo scatenare un rogo alle prime luci dell'alba che ha paralizzato la circolazione ferroviaria. La situazione è lentamente in via di miglioramento, anche se permangono disagi per le persone che hanno necessità dei treni per spostarsi. In un primo momento il traffico è stato sospeso, ora è stato ripristinato ma i treni registrando ritardi fino a trenta minuti. A quanto si apprende, il traffico ferroviario sarebbe rallentato anche tra Cesano e Anguillara a causa di un guasto agli impianti di circolazione. In questo caso i treni stanno registrando ritardi fino a 50 minuti.