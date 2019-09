Si chiamava Krystian Hojszyk il ragazzo di 27 anni di origini polacche morto nell'incidente sul Grande Raccordo Anulare domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l'altro giovane di vent'anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in Psichiatria. Al concorso si era posizionato nei primi 1500, vincendo anche una borsa di studio. Purtroppo i suoi sogni si sono interrotti domenica mattina alle 5, mentre era in sella alla sua amatissima Honda Cbr: non poteva sapere che proprio qualche secondo prima un ventenne come lui si era appena scontrato contro il guardrail e stava scendendo dall'auto.

Krystian ha provato a frenare ma non c'è riuscito: l'impatto con Christian Franciosi, appena sceso dalla Volkswagen Polo finita in mezzo alla carreggiata del Grande Raccordo Anulare, gli è stato fatale. Il 27enne è stato sbalzato dalla sella della sua moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, morendo praticamente sul colpo. Insieme a lui è morto pure l'altro giovane. Per consentire alla polstrada di effettuare tutti i rilievi l'Anas ha dovuto chiudere il tratto nella carreggiata interna del Gra deviando il traffico sulla complanare per Firenze al fine di consentire la messa in sicurezza della strada. I soccorsi, chiamati dagli altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena, sono giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi.