Un grave incidente è avvenuto questa mattina – mercoledì 2 maggio – sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un'auto poco prima delle 7.00 si è ribaltata tra via del Pescaccio e via di Montespaccato, a ridosso dell'uscita Aurelia in carreggiata interna. Nel sinistro da quanto si apprende è rimasto coinvolto anche un furgone e un'altra vettura. Ferite due persone che sono state soccorse e trasportate in ambulanza in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Forti rallentamenti tra lo svincolo per via Laurentina e via Aurelia, dove si sono registrate code e traffico in tilt, visto che la circolazione è stata ridotta sulla sola corsia d'emergenza. Sul posto la polizia stradale, il personale sanitario del 118 e il personale di Anas. Eseguiti i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, i mezzi coinvolti sono stati rimossi e il traffico sta tornando lentamente alla normalità.