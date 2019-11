in foto: Marco Fulvi e il luogo dell’incidente

Alessandro Sirianni Massaro e Marco Fulvi sono i due amici morti nel tragico incidente stradale di mercoledì scorso su via Cassia a Roma. Quarantotto anni il primo, quarantasei il secondo, si sono schiantati contro un pilone di un viadotto all'altezza dell'incrocio con via Formellese. Alessandro e Marco erano residenti a Roma Nord, inseparabili, la loro scomparsa ha scosso profondamente le persone che li conoscevano e che gli volevano bene. Tanti i messaggi di addio comparsi sui social network, tra questi toccante il post della sorella di Alessandro, Loredana, che quattro mesi fa aveva già perso la sorella: "Sarete sempre nel mio cuore, il mio dolore è enorme".

L'incidente mortale su via Cassia

Il sinistro risale a mercoledì 20 novembre, era circa l'una e 50 quando l'auto con i due uomini a bordo, una Bmw 316, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è finita contro un pilone in cemento. L'impatto è stato molto violento. Per i due passeggeri purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Monte Mario che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Disposta l'autopsia sulle salme

La strada è stata interdetta per diverse ore, fino alle 5 del mattino, in prossimità dell'incidente, per agevolare le operazioni dei poliziotti e l'intervento del medico legale e per ripristinare le condizioni di sicurezza. Terminati gli accertamenti necessari, le salme sono state trasferite all'obitorio del Policlinico Gemelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause dell'incidente e ha disposto l'autopsia sui due corpi.