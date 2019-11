Un incidente mortale è avvenuto questa notte su via Cassia, all'altezza di via Formellese, alla periferia Nord di Roma nella zona dell'Olgiata. Erano circa le 2.00 di oggi, mercoledì 20 novembre, quando un'auto di grossa cilindrata è andata a sbattere contro un pilone di cemento del viadotto che si trova all'altezza dell'incrocio indicato per cause ancora da chiarire. Sulla Bmw 316 viaggiavano due uomini, entrambi rimasti uccisi nel terribile schianto.

Inutili i soccorsi: sono morti sul colpo

Terribile la scena che si è presentata di fronte ai soccorritori nel cuore della notte. Quando sono estratti dalle lamiere contorte della vettura dai soccorsi giunti sul posto, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le salme dei due uomini che hanno perso la vita nell'impatto con il pilone, un 48enne e un 45enne di cui ancora non sono note le generalità, sono state trasferite al Policlinico Gemelli.

Aperta un'inchiesta per appurare la dinamica dell'incidente

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro, nel quale al momento non sembrano essere stati coinvolte altre vetture. Via Cassia, per rendere possibile i rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza è stata chiusa fino alle cinque di questa mattina. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per appurare quanto accaduto e sulle salme delle due vittime dell'incidente sarà eseguita l'autopsia, per verificare prima di tutto lo stato del conducente nel momento in cui ha perso il controllo dell'auto.