È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il conducente della Smart ForFour che nella mattina di ieri ha travolto e ucciso Ernesto Maestri, il motociclista di 50 anni che viaggiava con la sua moto in via Salaria. Il ragazzo è un giovane di 30 anni di Poggio Moiano: le forze dell'ordine lo hanno arrestato nella serata di lunedì 25 marzo e gli hanno notificato gli arresti domiciliari. Il fermo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Passo Corese insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto. L'incidente in cui sono rimasti coinvolti Ernesto Maestri e il conducente della Smart ForFour è avvenuto su via Salaria intorno alle 10.30 del mattina: per il centauro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate.

Morte Ernesto Maestri, la dinamica dell'incidente

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della stazione di Passo Corese, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Poggio Mirteto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la Smart ForFour guidata dal 30enne abbia invaso la corsia opposta in via Salaria per cause ancora da accertare. Inevitabile l'impatto con Maestri, che viaggiava in sella alla sua Bmw 1200 Gs in direzione Rieti. Il centauro è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a diversi metri di distanza dallo scontro. Sotto shock i conducenti delle altre vetture, che si sono fermati immediatamente per chiamare l'ambulanza del 118 e prestare i primi soccorsi. Purtroppo, per il 50enne non c'è stato nulla da fare. A causa della gravità delle ferite riportate, Ernesto Maestri è deceduto sul colpo. L'uomo abitava a Roma, in via dei Monti Tiburtini e lavorava come impiegato.