in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Sabato di sangue sulle strade della capitale e dintorni. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 38 anni al volante della sua moto, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo per schiantarsi all'altezza dell'11 chilometro della strada provinciale 58a a Capranica Prenestina, piccolo comune nell'hinterland est di Roma. Il 38enne, un operaio romano, è finito per schiantarsi contro il guard rail per cause ancora da accertare. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: quando il personale del 118 è giunto sul posto con un'eliambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Stazione locale che hanno eseguito i rilievi del caso, al momento non risulta essere coinvolto nessun altro veicolo. Sulla salma dell'uomo, trasferita all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata, sarà eseguita l'autopsia per accertare se abbia avuto un malore o se si sia trattata di una tragica fatalità.

Incidente mortale a Lariano: muore un 46enne, grave 19enne

Un altro incidente mortale è avvenuto all'alba di ieri – sabato 7 settembre – a Lariano ai Castelli Romani. Era l'alba quando un furgone e un'auto si sono scontrate su via Ariana. A perdere la vita Fabio Peluso, 46enne residente ad Artena. Ferito gravemente e ricoverato in condizioni gravissime un 19enne alla vita dell'altro mezzo coinvolto nello schianto. Il ragazzo si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale di Velletri. Ancora da chiarire responsabilità e dinamica di quanto accaduto.