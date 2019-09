Tragedia nella notte a Lariano, alle porte di Roma. Due vetture si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di un morto ed un ferito. A perdere la vita è stato un 46enne di Artena, Fabio Peluso, che si trovava a bordo di un furgone da lavoro Renault Kangoo, mentre il ferito è S.V., un 19enne rumeno che guidava una Volkswagen Polo. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, sul quale ora stanno cercando di fare chiarezza le forze dell'ordine. Le due vetture viaggiavano in direzioni opposte sulla via Ariana, che collega le due città di Lariano e Artena, quando all'altezza di una curva si sono scontrate frontalmente.

L'impatto è stato violentissimo: per estrarre i due uomini dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Per il 46enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Il 19enne è stato invece soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri, dove si trova in prognosi riservata. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che l'utilitaria, che si muoveva in direzione di Lariano, abbia invaso la corsia di marcia (forse a causa di un colpo di sonno del 19enne) dove invece si trovava il furgoncino del 46enne Fabio Peluso, che si stava recando a lavoro, centrandolo in pieno. Nell'impatto, violentissimo, ad avere la peggio è stato proprio il guidatore 46enne, che si stava spostando in direzione Artena. Ma nessuna pista sulle cause dell'incidente, così come per le dinamiche, al momento è esclusa, e gli investigatori stanno cercando di chiarire le esatte dinamiche dell'incidente, ed accertare le effettive responsabilità.