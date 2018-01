Non bastava la pioggia e lo sciopero dei trasporti, con la chiusura delle metro e pochi bus in circolazione, a complicare la situazione del traffico nella capitale anche un grave incidente avvenuto su via Aurelia nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 10,800 di via Aurelia, tra via di Malagrotta e via degli Arlotti, e ha coinvolto una moto e un furgone. Nello scontro è rimato ferito il centauro: soccorso dal personale sanitario del 118 non sarebbe in gravi condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è strada chiusa nel tratto interessa e tutto il traffico veicolare deviato sulla complanare. Il risultato sono state code chilometriche e la circolazione in tilt. Sul posto il personale Anas e la Polizia Stradale, a lavoro per ripristinare la normale circolazione e stabilire la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità.