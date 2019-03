in foto: Incidente in motorino (La Presse)

Ancora un incidente stradale sulla Pontina: a scontarsi sarebbero state una macchina e una moto, ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara. Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito nello scontro: sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno effettuato i primi soccorsi al ferito. Per adesso non si sa nulla sulle sue condizioni né se attualmente sia stato ricoverato in qualche ospedale. Né sono chiare le condizioni del conducente della vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Il sinistro è avvenuto sulla Pontina in direzione di Latina, poco dopo lo svincolo per via Guardapasso ad Aprilia. Lo scontro sta causando gravi disagi al traffico cittadino e si stanno formando code molto lunghe in direzione sud sulla Pontina. Non è raro che su questa strada si verifichino incidenti: l'ultimo è avvenuto proprio ieri e ha creato rallentamenti consistenti da via Mascagni, ad Aprilia, fino a via Apriliana in direzione di Roma.

Grave incidente stradale ad Ardea, 3 persone estratte dalle macerie

Ma quello avvenuto sulla Pontina non è l'unico incidente di questa mattina. Ad Ardea due macchine si sono scontrare frontalmente causando il ferimento grave di tre persone per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere: tutti e tre sono stati trasferiti all'ospedale di Pomezia, dove sono attualmente ricoverati. Non si conoscono ancora le loro attuali condizioni né se si trovano in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ad Ardea, sul litorale a sud di Roma, in viale San Lorenzo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Anzio e la Guardia di Finanza, che stanno conducendo le indagini per stabilire eventuali responsabilità e le dinamiche del sinistro. La strada è stata chiusa per il tempo necessario a mettere in sicurezza la carreggiata e a prestare i soccorsi ai tre feriti.