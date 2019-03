in foto: Incidente Tor San Lorenzo

Grave incidente all'alba di oggi – martedì 19 marzo – su viale San Lorenzo nel territorio di Ardea, sul litorale a sud di Roma. Qui si sono scontrate frontalmente due auto per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, tutte trasportate in ambulanza dal personale del 118 giunto sul luogo e ricoverati all'ospedale di Pomezia. Le loro condizioni di salute non sono al momento note. Sul luogo dell'incidente anche la Guardia di Finanza e i carabinieri di Anzio, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e al ripristino della sicurezza in carreggiata.