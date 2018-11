in foto: Le immagini dell’incidente sul viadotto Giubileo 2000

Grave incidente stradale questa mattina, 7 novembre sul viadotto Giubileo 2000 tra il Grande Raccordo Anulare e Prima Porta, in uscita da Roma. Una donna è rimasta gravemente ferita dopo il sinistro, avvenuto intorno alle ore 8.30. Paura tra gli automobilisti che si sono fermati scendendo dalla loro auto per prestarle aiuto, preoccupati per le sue condizioni di salute e hanno chiamato il 112 numero unico per le emergenze. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere dell'auto tra le quali era rimasta intrappolata. Poi, i soccorritori l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale. A darne notizia Astral Infomolità che ha comunicato agli automobilisti in viaggio la presenza di traffico e code su via Flaminia e ha raccomandato a chi si trova a dover percorrere il tratto di strada interessato di prestare la massima attenzione. Diversi incidenti anche ieri su Raccordo Anulare, probilmente a causa dell'asfalto bagnato, tra i quali lo scontro tra due auto. Una si è ribaltata a seguito del violento impatto con ripercussioni alla circolazione tra la Laurentina e l'Ardeatina.