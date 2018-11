in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare oggi, martedì 6 novembre. Due auto, per cause non note, si sono scontrate e una di esse si è ribaltata a seguito del violento impatto. Traffico e code sulla carreggiata esterna del Gra, dalla Laurentina all'Ardeatina. Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti su Twitter e ha raccomandato a chi si trova in transito sul tratto di strada in questione di prestare la massima attenzione. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale e la polizia ha svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. I veicoli incidentati sono poi stati rimossi dalla carreggiata e la circolazione sta tornando lentamente alla normalità.