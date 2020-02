in foto: Immagine di repertorio

Traffico e code sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 27+600. Il sinistro si è verificato questa mattina, lunedì 10 febbraio, pochi minuti prima delle ore 8. A comunicare i disagi Astral Infomobilità in un post pubblicato su Twitter. Un lunedì mattina di passione per gli automobilisti che si spostano in città, in ritardo a causa del traffico. Si registrano circolazione rallentata e incolonnamenti. Nel dettaglio, all'inizio le code si sono presentate a tratti dalla Casilina alla Nomentana in carreggiata esterna e dalla Casilina alla Roma Fiumicino, in carreggiata interna. Rimosso l'incidente, al momento permangono code tra Casilina e Tiburtina, in carreggiata esterna. La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità.

Traffico e code su via Pontina per veicolo in panne

Traffico e code stamattina anche sulla strada statale 148 via Pontina, a causa di un veicolo in panne tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Il veicolo si è fermato intorno alle ore 8.20, intralciando la circolazione di auto e mezzi diretti verso la Capitale, fino a quando non è stato rimosso.

Mezzo pesante ribaltato in via Braccianese

Disagi anche lungo via Braccianese, all'altezza di via San Giovanni Battista Paravia, dove stamattina un mezzo pesante si è ribaltato, capovolgendosi su un lato. Non è chiara la dinamica del sinistro. Astral Infomobilità ne ha dato notizia alle ore 9.15, informando gli automobilisti di passaggio lungo il tratto di strada tra Osteria Nuova e La Storta, che al momento si transita su una sola corsia di marcia, in attesa che il mezzo pesante venga rimosso e la carreggiata liberata.