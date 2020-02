in foto: Immagine della Polizia locale di Roma Capitale

Incidente stradale lungo la strada provinciale 493 via Braccianese, dove un mezzo pesante si è ribaltato. Si tratta di un camion dotato di gru, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è capovolto su un lato. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, lunedì 10 febbraio, all'altezza di via San Giovanni Battista Paravia, nel territorio tra Osteria Nuova e La Storta. Secondo le informazioni apprese il conducente, un ventisettenne, ha perso il controllo, finendo parzialmente in una cunetta al lato della carreggiata. Si tratta dell'unico veicolo coinvolto, il ragazzo alla guida è stato medicato sul posto senza riportare conseguenze gravi. Al momento la circolazione è limitata su una sola corsia di marcia, in attesa che venga rimosso il mezzo pesante incidentato. Presenti per gli accertamenti, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi necessari al caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare

Stamattina si sono verificati disagi anche sul Grande Raccordo Anulare, per un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 27+600, a causa del quale permangono code tra Casilina e Tiburtina, in carreggiata esterna. Un lunedì mattina di passione per gli automobilisti che si spostano in città per lavoro. Altro disagio intorno alle 8 sulla strada statale 148 via Pontina, con traffico e rallentamenti lungo le corsia di marcia in direzione Roma per un veicolo in panne.