in foto: Strisce pedonali

Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali. È successo in via Tiburtina, all'altezza dell'incrocio con via San Romano. A dare l'allarme i passanti che hanno notato la scena: la vittima è stata urtata con violenza e ha fatto un volo di diversi metri prima di finire rovinosamente sull'asfalto. La donna, 55 anni, di origine filippina, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale dov'è deceduta poco dopo. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e andranno effettuati ulteriori accertamenti. Sul posto per i rilievi è arrivata la polizia locale. Alla guida della macchina c'era una donna che è stata sottoposta ai test per verificare se si sia messa al volate sotto l'effetto di alcol e droga.

Donna investita sulle strisce su via Nomentana

Un'altra donna vittima della strada è stata investita sulle strisce pedonali lo scorso maggio. L'incidente mortale è avvenuto su via Nomentana, all'altezza del comune di Fonte Nuova alle porte di Roma. Erano circa le 21.30 quando un'auto ha investito una donna di 37 anni che stava attraversando la strada tra la consolare e via Salvatoretto. L'impatto l'ha scaraventata contro un camion che viaggiava nella direzione opposta, lasciandola senza vita sull'asfalto. Trasportata d'urgenza in ospedale dai soccorsi sanitari giunti sul luogo, è deceduta poco dopo il suo ingresso in pronto soccorso nonostante gli sforzi dei medici: le lesioni e i traumi erano troppo gravi.