Grave incidente stradale su via Collatina a Roma, dove un camion ha investito un uomo che è rimasto gravemente ferito. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 12 marzo all'altezza della rotatoria per via di Lunghezza. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata con urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata e le sue condizioni di salute sono critiche. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Casilino che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Via Collatina è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso. Momentaneamente deviate le bus 075 e 541. La strada è stata riaperta intorno alle ore 12.15 ma come informa Luceverde Roma "permangono rallentamenti, tra via di Tor Sapienza e via dell'Acqua Vergine" si legge su Twitter.

Scontro tra tre camion sulla Pontina: autista intrappolato tra le lamiere

Traffico e code sulla Pontina, un martedì di passione per gli automobilisti in transito a causa di un incidente stradale tra tre camion nel quale è rimasto gravemente ferito un automobilista. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per facilitare le operazioni di soccorso con l'arrivo e l'atterraggio dell'eliambulanza che ha soccorso la vittima estratta dalla carcassa del mezzo dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Terminata la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta su una corsia, la circolazione è lentamente ripresa in direzione Roma mentre resta chiusa verso Latina.