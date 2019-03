in foto: Foto dal gruppo Facebook ’Via Pontina’

Un grave incidente stradale ha bloccato il traffico su via Pontina, intorno alle 7.30 di questa mattina, martedì 12 marzo. Tre camion, per cause ancora in via d'accertamento, si sono scontrati al chilometro 33 nel territorio di Pomezia, in direzione Latina. A seguito dell'incidente uno degli autisti dei tre mezzi pesanti è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare il suo corpo dalla carcassa del camion e consegnarlo ai paramedici. La vittima parsa fin da subito in gravi condizioni, è stata trasportata con urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Via Pontina è stata chiusa e il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzione all'altezza della tratta in cui è avvenuto il sinistro, per agevolare le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati e consentire nuovamente la circolazione agli automobilisti in transito.

Traffico e code sulla Pontina

Nel corso della mattinata la strada è stata riaperta in direzione Roma ma si registrano lunghe code già da Aprilia e in entrambi i sensi di marcia. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, presenti gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno svolto i rilievi del caso e per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte delle persone che si trovavano alla guida. Su Twitter Luceverde Radio ha comunicato in tempo reale la situazione del traffico su via Pontina: alle ore 10 si registrano tre chilometri di coda tra Pomezia Sud e Via Laurentina. Verso Roma le corsie sono state riaperte mentre in direzione Latina permane la chiusura, con deviazioni mentre sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità.