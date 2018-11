in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Grave incidente stradale a Velletri, nella zona dei Castelli Romani a Roma, dove un motociclista è rimasto ferito a seguito di uno scontro frontale tra la sua moto e un'auto. È successo ieri pomeriggio, domenica 11 novembre, in via dei Cinque Archi. Il ragazzo, un 28enne, era a bordo del suo veicolo a due ruote quando è finito contro la macchina, guidata da un 31enne del posto. L'impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale in ambulanza. Fin da subito le sue condizioni di salute sono pare molto gravi, a causa dei traumi e delle ferite riportate. Arrivato al pronto soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata. La polizia locale ha svolto i rilievi e sta indagando sul caso. Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto per ricostruire cosa sia successo e stabilire cosa abbia provocato il sinistro. Da verificare le eventuali responsabilità da parte dei conducenti.