Foto di repertorio

Incidente stradale nel territorio del comune di Sezze, in provincia di Latina. Un motociclista e il suo passeggero sono stati coinvolti nello scontro con un veicolo e si trovano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto su via Migliara 47, all'altezza del ponte Ufente. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto che è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni i due a bordo del ciclomotore avrebbero avuto la peggio: usciti fuori strada sono stati sbalzati dalla moto e dopo un volo di diversi metri sono caduti sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso le vittime e le ha trasportate una all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e l'altra, più grave, in eliambulanza al San Camillo" di Roma in codice rosso. Svolti i rilievi si indaga sul caso per fare chiarezza sull'episodio e accertare eventuali responsabilità.

Scontro tra camion e scooter

Tragedia sulla strada a Sezze dove, circa un mese fa, ha perso la vita un giovane del posto. Francesco Sagnelli, 32 anni è morto in uno scontro fatale con un camion mentre era a bordo del suo scooter. La vittima stava transitando in via degli Archi di San Lidano di ritorno a casa dal lavoro quando, immettendosi nella strada è stato travolto dal mezzo pesante. Trasportato in ambulanza con urgenza al Santa Maria Goretti di Latina. Arrivato in ospedale in codice rosso è stato operato ma nonostante l'impegno dei medici per salvargli la vita è morto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.