in foto: Foto di repertorio – carabinieri

Tragico incidente ad Anzio, litorale sud di Roma, dove un pensionato è stato travolto e ucciso dalla sua automobile che aveva parcheggiato davanti casa senza freno a mano. La vittima aveva 61 anni. Quando è sceso dal mezzo per rientrare nel suo appartamento, questo lo ha travolto e non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di salvarlo da parte del personale medico del 118. L'anziano è stato schiacciato dalla vettura ed è morto praticamente sul colpo.

Anzio, la dinamica dell'incidente mortale

Diversi i testimoni che hanno assistito a tutta la scena e che hanno prima provato a soccorrere il 61enne e poi hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Anazio, che hanno ascoltato i presenti ed effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia per chiarire con certezza le cause della morte dell'uomo, ma la ricostruzione sembra non lasciare scampo a dubbi: il 61enne è stato travolto dalla sua automobile che aveva parcheggiato senza tirare il freno a mano. L'incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì 4 luglio in via dei Mille, periferia nord di Anzio.

Nella giornata di ieri un ragazzo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via del Cavallo morto sempre ad Anzio.