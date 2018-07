E' finito fuori strada con l'auto che poi si è ribaltata. Un giovane è rimasto ferito in un incidente questa notte, intorno alle ore 2.30, mentre transitava in via Cavallo Morto, ad Anzio, sul litorale romano. Secondo le informazioni ricevute, sembra che il ragazzo mentre era alla guida si sia distratto con l'autoradio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile Operativo della Compagnia di Anzio che hanno effettuato i rilievi. A raccontare la dinamica dell'accaduto alle forze dell'ordine è stato il 20enne che ha testimoniato come abbia perso il controllo della macchina mentre cambiava la musica.

Incidente stradale ad Anzio: ferito un 20enne

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Ottorino Respighi. Il ragazzo era a bordo della sua auto, una Fiat 500, quando ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul ciglio della strada. Fortunatamente non ha riportato danni gravi ed è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Il giovane, rimasto ferito a seguito dell'impatto, è stato trasportato dai sanitari del 118 agli ospedali Riuniti Anzio-Nettuno dove è stato refertato con 7 giorni di prognosi.