Sono emersi ulteriori dettagli sul tragico incidente avvenuto ieri sera in via della Storta a Roma e che ha visto un motociclista perdere la vita. La vittima è un ragazzo di 29 anni che viaggiava a bordo di una Ducati 1000 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una Mercedes che veniva nell'opposto senso di marcia. Per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto e delle ferite riportate. Su posto sono intervenute varie pattuglie della Polizia locale del gruppo Montemario per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada. La salma è stata portata all'ospedale Gemelli.

Morto motociclista di 29 anni, s'indaga su dinamica incidente

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il sinistro è avvenuto su via della Storta all'altezza della Marina Militare, ma non si è ancora capito perché il giovane abbia perso il controllo del mezzo e abbia impattato con la Mercedes. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza della strada. Luceverde Roma ha segnalato la situazione della viabilità nel quadrante Nord della Capitale, informando gli automobilisti di incolonnamenti presenti all'altezza della Marina Militare, provocati dall'incidente mortale. Muoversi a Roma ha informato gli utenti del servizio di trasporto pubblico che "i bus della linea 031 sono temporaneamente fermi". Al termine delle operazioni la circolazione è tornata a essere normale.