in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale in via della Storta a Roma, la vittima è un motocilista, del quale non si conosce ancora l'identità. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19 di oggi, mercoledì 2 ottobre nel quadrante Nord della città, a La Storta. I drammatici fatti sono accaduti all'altezza della Marina Militare. Ancora da chiarire la dinamica del'accaduto, al vaglio della polizia locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni apprese, per cause non note e in corso d'accertamento, l'uomo in sella alla sua Ducati ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito sull'asfalto.

Dinamica in corso d'accertamento

Inutili i soccorsi a seguito del violento impatto, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e cinque pattuglie del Gruppo Montemario, che hanno svolto i rilievi scientifici di rito e hanno gestito la viabilità, fino al termine delle operazioni. Da capire se nel sinistro siano coinvolti altri veicoli e da accertare le eventuali responsabilità.

Traffico su via della Storta

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code. Su Twitter Luceverde Roma ha segnalato la situazione della viabilità nel quadrante Nord della Capitale, informando gli automobilisti di incolonnamenti presenti all'altezza della Marina Militare, provocati dall'incidente mortale. Muoversi a Roma ha informato gli utenti del servizio di trasporto pubblico che "gli bus della linea 031 sono temporaneamente fermi".