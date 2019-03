Un grave incidente è avvenuto questa notte in via del Muro Torto, al centro di Roma. Un ragazzo francese di 34 anni ha perso il controllo del suo scooter Piaggio mentre percorreva la strada in direzione di piazzale Flaminio intorno alle 2.45 di mercoledì 13 marzo. Non si sa cosa abbia cadere il giovane dalla moto: se le condizioni della strada, un malore o una distrazione. Le cause sono ancora da accertare e gli inquirenti sono al lavoro per determinare il motivo del sinistro. Per adesso non ci sono tracce sull'asfalto che facciano pensare a un dissesto stradale e tutte le ipotesi sono aperte. L'incidente è stato molto grave e il giovane è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I: per adesso non si sa nulla sulle sue attuali condizioni ed è ancora ricoverato all'interno del nosocomio. Stando a una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro: il giovane avrebbe quindi perso da solo il controllo dello scooter. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale del gruppo Parioli.

Incidente sull'A1, maxi tamponamento a catena: grave un uomo

Nella giornata di ieri, invece, c'è stato un grave incidente stradale sull'autostrada A1 nella zona di Villa Santa Lucia nel Frusinate: a essere coinvolte nel sinistro sono stati tre camion e due auto. Uno scontro fortissimo, che ha causato rallentamenti in tutta la carreggiata. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso con l'eliambulanza proprio nei pressi del casello di Cassino. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti giunti sul posto, un'auto sarebbe finita fuori strada – per cause ancora da accertare – e avrebbe provocato un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto le altre vetture. L'auto che avrebbe causato l'incidente è andata completamente distrutta. Ed è proprio il conducente che ne era alla guida a essere stato soccorso dall'eliambulanza.