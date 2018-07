Incidente in vacanza in Puglia: muore romano di 39 anni, miracolosamente illesa la figlia neonata

Marco Scialanga, romano di 39 anni, è morto in un incidente stradale in provincia di Brindisi mentre era in vacanza con la famiglia. Gravissima la compagna, miracolosamente illesa la figlia di soli 9 mesi. L’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente per cause ancora da chiarire con un furgone.