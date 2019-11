Un uomo è morto in un incidente stradale in Porto di Ripa Grande a Roma. La vittima è un automobilista di sessantaquattro anni, italiano, di cui non è ancora stata resa nota l'identità. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17 quando l'uomo, alla guida della sua Renault Captur, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. L'impatto è stato molto violento. La terribile scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che preoccupati per le condizioni di salute del conducente hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario del 118. I paramedici hanno soccorso l'automobilista e lo hanno trasportato con urgenza all'ospedale San Camillo. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici che hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto nel pomeriggio, poco dopo l'arrivo in ospedale. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi.