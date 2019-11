in foto: Immagine di Google Maps

Una ragazza di diciassette anni è rimasta gravemente ferita e soccorsa in codice rosso, dopo essere stata investita da un'auto nei pressi della stazione della metropolitana Laurentina. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre. Secondo le informazioni apprese erano quasi le ore 18 e la giovane si trovava a piedi in strada lungo via di Vigna Murata. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Lancia Y, l'ha travolta, scaraventandola sull'asfalto.

Diciassettenne soccorsa e trasportata in ospedale

Il conducente ha fermato immediatamente la macchina e si è precipitato verso di lei per prestarle i primi soccorsi. Nel frattempo li hanno raggiunti passati e automobilisti in transito, che hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Arrivata al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici.

Traffico e code all'altezza della metro Laurentina

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dell' VIII Gruppo Tintoretto, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare le responsabilità a carico dell'automobilista. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e lunghe code all'altezza della metro Laurentina. Terminate le operazioni, la situazione è tornata alla normalità.