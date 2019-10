in foto: Il musicista e maestro di musica Francesco Falcioni (Foto Facebook)

Il motociclista morto lo scorso 18 ottobre nell'incidente stradale nella galleria Capobianco a Orte è Francesco Falcioni. Il sessantenne originario di Terni era un musicista e maestro di musica, molto conosciuto e stimato. La notizia della sua scomparsa ha scosso la città, che è in lutto, in attesa dei funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook. "A nome mio e dell'amministrazione comunale, esprimo sgomento e dispiacere profondo per la repentina e tragica scomparsa – scrive Andrea Giuli, vicesindaco e assessore alla Cultura di Terni – L'ultima mia chiacchierata con Francesco risale a pochi giorni fa, in occasione della prima festa del Rione Fabri, per la quale aveva messo a disposizione, come sempre, la propria passione e perizia".

I drammatici fatti hanno colto alla sprovvista amici artisti e spettatori del Festival di FrassoMusica organizzato dal Comune e della Proloco di Frasso Sabino con l'aiuto della PF Association."Ci uniamo e stringiamo al dolore della famiglia, amici e allievi" così il sindaco Quirino Bonaventura e il presidente della Pro Loco Francesco Statuti. Toccante l'ultimo saluto dell'amico Fabrizio Fiorini, presidente della PF Association: "L'ultima nota l'hai voluta suonare da solo. Non eri solo un musicista eccezionale ed un maestro fantastico, ma sopratutto un amico vero, il resto non conta. Hai condiviso con me molte estati a Frasso Sabino uniti da quella passione che era un parte importante di te, nel festival di Frasso Musica! Spero di saper raccogliere i tuoi insegnamenti e continuare anche per te ad organizzare questo festival che perde uno dei suoi protagonisti ma non la tua passione e l'impronta che hai lasciato nei cuori di chi ti conosceva, dagli artisti agli spettatori e da di chi ti voleva bene come me! Un abbraccio dovunque tu sia, la terra ti sia lieve".

Francesco Falcioni si è schiantato contro un basamento della galleria Capobianco

L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì scorso, in provincia di Viterbo, nel territorio al confine tra Lazio e Umbria. Francesco era a bordo della sua moto e stava percorrendo la strada statale 675 in direzione Terni, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro uno dei basamenti in cemento della galleria Capobianco. L'impatto è stato molto violento: è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, è deceduto sul colpo.