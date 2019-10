in foto: La galleria Capobianco a Orte (Immagine Google Maps)

Un motociclista è morto in un incidente stradale a Orte, in provincia di Viterbo. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, poco dopo le undici, nel territorio al confine tra Lazio e Umbria. Secondo le informazioni apprese, la vittima è un sessantenne originario di Terni di cui al momento non conosce l'identità. Il motociclista stava viaggiando in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo la strada statale 675 all'altezza dell'entrata della galleria Capobianco, in direzione Terni, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro uno dei basamenti in cemento. L'impatto è stato molto violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. La scena è avvenuta davanti degli automobilisti di passaggio che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il sessantenne è deceduto sul colpo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale di Terni e Viterbo, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento pare che nell'incidente non siano rimasti coinvolti altri veicoli.

Automobilista si sente male sulla Tangenziale Ovest

Nella serata di ieri paura in strada sulla Tangenziale Ovest a Viterbo, dove un ragazzo di vent'anni ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto all'altezza di un distributore di benzina. A prestargli i primi soccorsi un passante, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i paramedici di Belcolle che lo hanno trasportato in ospedale. Arrivato nel pronto soccorso del nosocomio viterbese, il giovane è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione e lo hanno sottoposto ad alcuni esami, per verificare se avesse assunto sostanze stupefacenti.