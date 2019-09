in foto: Foto di repertorio

Grave incidente a Lariano, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma. Nella tarda serata di ieri in via Roma, tra Lariano e Velletri, un'automobile e una moto si sono scontrate. Il motociclista, un ragazzo di Velletri, è rimasto ferito gravemente e per il trasporto in ospedale è stato richiesto l'invio di un'eliambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri. Una parte di via Roma è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri e gli agenti di polizia.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, ma stando a quanto si apprende lo scooter avrebbe frenato improvvisamente per evitare l'impatto e questo ha fatto sbalzare il conducente dalla sella del mezzo. L'eliambulanza ha trasportato d'urgenza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. La prognosi rimane riservata. La conducente dell'automobile, una signora di 80 anni, è invece rimasta leggermente contusa, ma le sue condizioni non sono gravi.

Il precedente: l'incidente mortale di una settimana fa sulla stessa strada

Lungo la stessa strada una settimana fa un uomo di 50 anni, Fabio Peluso, è morto in seguito allo scontro frontale tra il suo furgoncino, un Renault Kangoo, e una Polo. Gravemente ferito anche il conducente dell'automobile, un ragazzo di 19 anni. Il conducente del furgoncino, invece, è morto praticamente sul colpo in seguito al terribile scontro. Un probabile colpo di sonno, la probabile causa dell'incidente.