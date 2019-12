"Pietro Genovese meritava una misura più severa dei domiciliari" a parlare Gabriella, la mamma di Gaia Von Freymann, una delle due sedicenni investite e morte la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Corso Francia. Genitori, parenti e compagni delle due studentesse e amiche inseparabili hanno appreso la notizia dell'arresto del ventenne ieri sera, mentre erano alla veglia di preghiera per le giovani, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue, dove Gaia e Camilla abitavano insieme alle loro famiglie e si trovava anche il loro liceo, il Gaetano De Sanctis. Come riporta Il Corriere della Sera, la mamma di Gaia ha spiegato che i genitori del ventenne, ora ai domiciliari per duplice omicidio stradale, raggiunto nella serata di ieri dall'ordinanza restrittiva provvisoria e preventiva, non hanno mai cercato di mettersi in contatto con loro. Strazianti le parole del papà di Camilla: "Non mi cambia niente che l'abbiano arrestato, mia figlia non può tornare".

Stamattina i funerali di Gaia e Camilla

I funerali di Gaia e Camilla saranno celebrati stamattina, venerdì 27 dicembre, a partire dalle 10.30 nella parrocchia del Preziosissimo Sangue in via Flaminia, 732T, nel quartiere Tor di Quinto. Una cerimonia alla quale è attesa la partecipazione di tantissime persone, tra parenti, amici, compagni di scuola e conoscenti delle due sedicenni, tutti uniti nello strazio della loro scomparsa prematura. Presenti gli studenti del liceo, che hanno preparato dei cartelloni colorati con foto e frasi d'addio, per lasciarli accanto alle due bare, vicine nell'ultimo viaggio. I due feretri dopo la Santa Messa e il saluto dei famigliari, saranno sepolte nel cimitero di Prima Porta a Roma Nord.