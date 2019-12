in foto: L’albero caduto su un’auto a Colleferro

Una ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a seguito della caduta di un grosso albero, precipitato sulla sua auto nel corso dell'ondata di maltempo di ieri, giornata di allerta meteo per forte vento e temporali. L'incidente è avvenuto a Colleferro, nella Città Metropolitana di Roma, nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre, quando nel Comune sono caduti quattro alberi. Secondo le informazioni apprese la ragazza, a bordo dell'auto, stava percorrendo la strada provinciale Ariana, all'altezza del chilometro 4. Improvvisamente l'albero, un grosso pino, è precipitato al suolo, probabilmente a causa delle foti raffiche di vento, e ha centrato in pieno la vettura. Paura per la ragazza, rimasta ferita a seguito dell'impatto e intrappolata.

Albero caduto su auto a Colleferro

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza. Per soccorrere la vittima è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno operato sul posto per estrarla dall'abitacolo e consegnarla nelle mani dei paramedici, che l'hanno trasportata all'ospedale di Colleferro. Presenti sul posto carabinieri, polizia locale, protezione civile, manutenzione comunale e aziende private che sono intervenuti per dare supporto alla ragazza. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Secondo quanto si apprende fortunatamente non è in pericolo di vita.

Chiusa strada provinciale a Colleferro

Successivamente i pompieri hanno lavorato per rimuovere l'albero dalla carreggiata. "La Città Metropolitana ha ritenuto necessario chiudere la strada provinciale, consentendo il passaggio ai soli residenti del chilometro 4 per la verifica dei pini" informa il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. E ha aggiunto: "Abbraccio la ragazza e la sua famiglia". Il primo cittadino stamattina ha comunicato: "Ho ottenuto oggi dalla Città Metropolitana l’abbattimento di dodici pini pericolosi oltre ai quattro caduti da smaltire. La ditta incaricata dalla ex provincia sta iniziando in queste ore l’abbattimento, la nostra polizia locale e l’associazione carabinieri stanno regolando il traffico".