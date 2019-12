in foto: L’albero caduto su un’auto in zona Cassia

Alberi caduti per forte vento a Roma oggi, venerdì 13 dicembre. In particolare in via Riccardo Moretti, zona Cassia, un grosso albero è precipitato al suolo, schiacciando un'auto con il tronco. La vettura ha subito ingenti danni. A segnalare la caduta di alberi e rami in città, oltre ai profili social degli enti preposti anche i cittadini, che su Facebook hanno pubblicato tantissime foto. I residenti hanno segnalato un altro albero caduto nei pressi dell'Istituto Comprensivo in via Rocco Santoliquido a La Giustiniana. Un altro albero è caduto in via Mattia Battistini a Roma, e in via Manzoni a Setteville di Guidonia. L'area maggiormente colpita dall'ondata di maltempo di queste ore è il quadrante Nord della Capitale, nelle zone di Boccea, Cassia, Monte Mario e Aurelio Cesano e il litorale Nord di Roma.

Alberi caduti a Roma: centinaia gli interventi dei vigili del fuoco

Sono centinaia alle 1630 del pomeriggio gli interventi dei vigili del fuoco che hanno operato a Roma e in provincia allertati dai cittadini. Oltre a interventi nella capitale per rami e alberi caduti a seguito di forti raffiche di vento, i pompieri hanno operato anche nei Comuni di Anguillara, sul Lago di Bracciano, Tolfa e Allumiere. Secondo quanto appreso al momento non si registrano grosso allagamenti, né feriti. Particolarmente monitorata la situazione lungo il litorale.

Interrotta la linea ferroviaria Roma-Civitavecchi: treni fermi

La linea ferroviaria Roma-Civitavecchia risulta al momento interrotta in entrambi i sensi di circolazione, come si apprende, probabilmente a causa della caduta di alcune lamiere di una struttura abbandonata in prossimità della linea ferroviaria. Sul posto sono al lavoro ben tre squadre dei vigili del fuoco, il personale delle Ferrovie dello Stato e la polizia locale. Al momento non si segnalano danni a persone.