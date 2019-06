Si chiama Fabrizio Fizzoni l'uomo di 37 anni che, nel pomeriggio della giornata di ieri – giovedì 6 giugno – è morto a seguito di un incidente avvenuto su via di Casal del Marmo in zona Ottavia, alla periferia nord della Capitale. Fabrizio, che lavorava in una concessionaria di automobili, si trovava alla guida del suo scooter T – Max quando si è scontrato con un'auto nel tratto di strada all'altezza con lo svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Violentissimo l'impatto, che ha coinvolto anche una seconda auto, che non gli ha lasciato scampo: il 37enne è morto sul colpo e a nulla sono serviti gli sforzi del personale del 118 giunto sul posto per rianimarlo.

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente mortale

Sulla dinamica del sinistro ancora nessuna certezza: la Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso e messo sotto sequestro i mezzi coinvolti, per stabilire eventuali responsabilità nell'incidente mortale. Il conducente della vettura coinvolta si è fermato a prestare soccorso, la sua posizione è ancora al vaglio. Fabrizio, l'ultima vittima del lungo elenco dei morti sulla strada nella capitale, lascia una moglie e una figlia piccola. Appassionato di motori e grande tifoso della Lazio, lascia un vuoto in chi lo conosceva e chi gli voleva bene. Tanti i messaggi di ricordo e cordoglio sui social network.