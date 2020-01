Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Borgo Montello, frazione di Latina. Per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di un Suv ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ad avere la peggio, una donna rimasta incastrata nell'abitacolo e che nello schianto ha riportato gravi ferite. Per estrarla dalle macerie dell'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare parti della macchina per farla uscire da lì. Una volta fuori, è stato accertato che le sue condizioni erano molto gravi: per questo è stata portata in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel grave incidente stradale. Oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, sul posto è giunta anche la polizia stradale di Aprilia che si è occupata dei rilievi del caso e che dovrà stabilire la dinamica dell'incidente.

Tragedia a Capodanno, 3 auto si scontrano sull'A12: morta una donna

Un altro grave incidente stradale si è verificato la notte di Capodanno sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, tra le uscite per Fregene e Torrimpietra. La tragedia è avvenuta verso l'una e mezza di notte: per cause ancora da accertare, tre macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 13+200. Ad avere la peggio, una donna di 52 anni che si trovava a bordo di una Citroen C1, coinvolta nell'impatto. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Ferite altre quattro persone, estratte dalle lamiere delle proprie auto dai Vigili del Fuoco e affidate poi alle cure dei paramedici giunti tempestivamente sul posto. Tutti i passeggeri sono stati portati in ospedale, due di loro in gravi condizioni.