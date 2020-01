in foto: Immagine di repertorio

Un morto e quattro feriti, di cui due gravi è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte di Capodanno sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Il sinistro è avvenuto la notte di Capodanno, tra le uscite per Fregene e Torrimpietra, in direzione Civitavecchia. Vittima una cinquantaduenne, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, purtroppo deceduta. La donna era a bordo di una Citroen C1, coinvolta nell'impatto. Secondo le informazioni apprese era circa l'1.30 quando tre auto si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Violento l'impatto avvenuto all'altezza del chilometro 13+200.

Incidente sulla Roma-Civitavecchia: morta una donna

A dare l'allarme ai soccorritori gli automobilisti di passaggio, che hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone rimaste coinvolte nell'incidente dai veicoli ridotti a grovigli di lamiere e affidarli alle cure dei paramedici. Inutili i soccorsi per la donna, è morta sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Traffico per incidente, chiusa tratta Roma-Civitavecchia

I quattro passeggeri rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale, le condizioni di salute di due di loro sono gravi per i traumi e le ferite riportate. Presente la polizia stradale, inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code, il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico fino al termine delle operazioni, circa alle ore 4.30, per agevolare i soccorsi e consentire i rilievi scientifici.