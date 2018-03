in foto: Foto di repertorio

Incendio nella notte in una palazzina di Albano Laziale, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri a sud di Roma. Intorno all'una e trenta di notte il rogo è scoppiato all'interno di un'abitazione in via delle Mole 126, nella zona bassa del paese. All'interno della casa, composta da piano terra e primo piano, c'era un corpo completamente carbonizzato. La vittima non è stata ancora identificata. Il corpo senza vita è stato trovato al primo piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sulla vicenda stanno indagando i militari della stazione di Albano Laziale e quelli del nucleo operativo della compagnia di Castel Gandolfo. La palazzina è stata dichiarata inagibile dai pompieri, ma le cause dell'incendio per ora rimangono sconosciute come sconosciuta rimane l'identità del cadavere carbonizzato, anche se si tratta con molta probabilità di un uomo.